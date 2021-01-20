بلينكن مرشح بايدن للخارجية: الإدارة ستقترح مراجعة فورية لتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ: "سنقترح إعادة النظر فوراً بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية". وذلك بحسب وكالة "دويتش فيله".

وسبق أن قال مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سلفيان، السبت الماضي، إن قرار إدارة ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لن يؤدي إلا لمزيد من المعاناة، لافتا إلى الحاجة إلى محاسبة قادة الجماعة.

وقال سلفيان في تغريدة عبر تويتر: "لن يؤدي (تصنيف الحوثيين) إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني وإعاقة الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب."، مضيفا: "يجب محاسبة قادة الحوثيين وليس تصنيف الجماعة كلها إرهابية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين الماضي، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

ومن جانبها، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن، بعد ساعات من إعلان بومبيو نية واشنطن تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا.

وفي السياق نفسه، وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، فإن أنتوني بلينكن، قد أوضح أن الوقت الذي ستستغرقه إيران لصنع مادة انشطارية تكفي لصنع سلاح نووي واحد، قد تراجع إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بعد أن كان أكثر من عام بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بلينكن للمشرعين "الوقت الذي سيستغرقه إنتاج إيران مادة انشطارية كافية لصنع سلاح واحد تراجع من أكثر من عام، مثلما تقضي خطة العمل الشاملة المشتركة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، استنادا إلى التقارير المعلنة على الأقل".

وخطة العمل الشاملة المشتركة هو الاسم الرسمي للاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية الكبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في العام 2018.