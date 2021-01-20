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"حدثت 3 مرات".. مشاهد مدهشة لظاهرة غريبة في صحراء عربية...صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت وكالة "بي بي سي" في قسمها

والحالات الجوية عن ظهور حالة نادرة جدا في الصحراء الجزائرية والتي لم تتكرر سوى ثلاث مرات فقط خلال 42 عاما الماضية.

وتظهر المشاهد تشكل خطوط من الثلوج على حواف الكثبان الرملية الصغيرة ما شكل مشهدا بديعا وفريدا ونادرا جدا تداولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

وبحسب الوكالات تسبب تساقط الثلوج النادر في الصحراء الجزائرية، الأسبوع الفائت، بتشكل هذه الظاهرة الفريدة في مدينة عين الصفراء الجزائرية وهي ظاهرة نادرة جدا لم تسجل سوى ثلاث مرات فقط منذ 42 عاما.

وبينت الصور مشهدا غريبا لتشكل لوحة فنية طبيعية من الخيوط الثلجية المشابكة مع الرمال، الأمر الذي اعطى مشهدا بديعا للصحراء الجزائرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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