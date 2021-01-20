"حدثت 3 مرات".. مشاهد مدهشة لظاهرة غريبة في صحراء عربية...صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت وكالة "بي بي سي" في قسمها

❄️Snowfall this week left stunning patterns on the sand dunes in the Algerian town of Ain Sefra. The area has experienced #snow only three other times in 42 years.#Algeria #SaharaDesert pic.twitter.com/zQkfsWHZgu — BBC Weather (@bbcweather) January 19, 2021

والحالات الجوية عن ظهور حالة نادرة جدا في الصحراء الجزائرية والتي لم تتكرر سوى ثلاث مرات فقط خلال 42 عاما الماضية.

وتظهر المشاهد تشكل خطوط من الثلوج على حواف الكثبان الرملية الصغيرة ما شكل مشهدا بديعا وفريدا ونادرا جدا تداولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

وبحسب الوكالات تسبب تساقط الثلوج النادر في الصحراء الجزائرية، الأسبوع الفائت، بتشكل هذه الظاهرة الفريدة في مدينة عين الصفراء الجزائرية وهي ظاهرة نادرة جدا لم تسجل سوى ثلاث مرات فقط منذ 42 عاما.

وبينت الصور مشهدا غريبا لتشكل لوحة فنية طبيعية من الخيوط الثلجية المشابكة مع الرمال، الأمر الذي اعطى مشهدا بديعا للصحراء الجزائرية.