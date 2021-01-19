الملك سلمان يرأس جلسة "الوزراء السعودي" عبر تقنية الاتصال المرئي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الملك سلمان أطلع الحضور على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ولفتت إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض نتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 41 وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي.

وأوضحت الوكالة أنه تم بحث توجيهات الملك سلمان وولي عهده لدعم القطاع الصحي خاصة منذ بداية جائحة كورونا والحرص على سلامة المواطنين وحصولهم على اللقاح مجانا.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجا لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة.

وتمثل تلك المدينة بيئة حضارية مبتكرة يتم إدارة مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار وجودة حياة استثنائية.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع بحث العديد من القضايا الدولية أبرزها التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى قضايا أخرى مثل مكافحة جرائم التحرش والتنوع الثقافي والحوار بين الأديان.