شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 440 حالة من كورونا بإجمالى 151 ألفا و936 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، إن 440 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 151 ألفا و936 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ440 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.