سامسونج تعلن عن أرخص هواتفها لشبكة 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة "سامسونغ" عن هاتفها الجديد Galaxy A32 5G الذي طورته ليكون من بين أرخص الهواتف التي تعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.



الهاتف الجديد من "سامسونغ" يأتي بهياكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.2/76.1/9.1) ملم، تزن 205 غرامات، وشاشات IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض( 1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وزود هذا الهاتف بمعالجات MediaTek Dimensity 720 5G مطورة بتقنية (7نانومتر)، وعلى معالجات رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي4 أو 6 أو8 غيغابايت، وذواكر تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما جهز الهاتف بكاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيسكل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزود الهاتف بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، أما أسعار هذه الهواتف فمن المفترض أن تبدأ من 280 يورو تقريبا.