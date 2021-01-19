الصدر عن مقترحات تأجيل الانتخابات: نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والطائفية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الصدر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، نقلها موقع "السومرية نيوز"، قال فيها: "نأمل أن يكون اقتراحات مفوضية الانتخابات، مهنية بصورة خالصة، لإتمام آليات الانتخابات وإجرائها بطريقة مقبولة".

وتابع بقوله "كما نأمل أن تكون تلك المقترحات بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية".

​واستمر الصدر بقوله "إذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن، وإلا فانتظروا قرارنا".

وأتم زعيم التيار الصدري بقوله "على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".

وكان الصدر قد حذر في وقت سابق من تأجيل الانتخابات العراقية، بقوله "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معاً على إنجاح هذه الانتخابات".

وتابع بقوله "كما نجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى من كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمّن أراد الخوض فيها".