شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى جبل هان غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى جبل هان غرب تعز.

وتسعى الحكومة اليمنية لحشد العالم أجمع لإدانة ممارسات الحوثيين ضد الشعب اليمنى، في الوقت الذى لم تتوقف فيه العمليات العسكرية التي يشنها الجيش اليمنى لدحر المليشيات وتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفى هذا السياق أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية، الأحد ، إحباط هجوم لجماعة الحوثيين بطائرة مُسيرة مفخخة على أحد مواقعه بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، التي نقلت عن قائد لواء (حرب 1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، تأكيده أن وحدة الاستطلاع في قوات الجيش الوطني رصدت اختراق طائرة مُسيرة مفخخة حاملة لمتفجرات.