مصر… الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى وتحذيرات من طقس الثلاثاء

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
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وأضافت: "من المتوقع زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3,5 الي 4,5 متر"، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
ودعت السلطات في المحافظة كل المقيمين فيها بتوخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، مشدد على تجنب استخدام السيارات للتنقل إلى عند الضرورة للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
وشدد الأجهزة التنفيذية على ضرورة السير بسرعات لا تتعدى 60 كم/ ساعة مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
كما دعت المواطنيين إلى عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.