تستوعب أكثر من 150 سيارة... السعودية تطلق أول "سينما للسيارات"

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت شركة "موفي سينما" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن إطلاقها أول "سينما سيارات" في المملكة، ضمن فعالية "وميض الرياض"، اعتبارا من أمس.

وأكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن خطوة إطلاق سينما السيارات جاءت "حرصا على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".

وعن موقع سينما السيارات، فإنها تقع في حي العارض مقابل جامعة اليمامة شمال الرياض، وستكون مخصصة لإقامة 3 عروض سينمائية يوميا لأفلام عربية وعالمية.

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وتتميز أول سينما سيارات في السعودية بشاشة مساحتها 200 متر، ومواقف تستوعب أكثر من 150 سيارة، ومزود بنظام صوتي مرتبط سماعات السيارة، ومنطقة "Food Truck" (عربة ماكولات) يتم الاستفادة منها عبر التطبيقات الإلكترونية.

وكانت وزارة الثقافة السعودية أعلنت، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أنها ستسمح مجددا بفتح دور للسينما اعتبارا من مطلع 2018 ورفعت بذلك حظرا مطبقا منذ أكثر من 35 عاما على أماكن التسلية.

وبحسب القرار المنشور وقتها، فإن السلطات ستبدأ في إصدار تراخيص في المملكة، وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد في بيان "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع… من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما".

ودشنت شركة "فوكس سينما" التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم السعودية أول دار عرض سينمائي تحتوي على أربع شاشات سينما في الرياض، في مايو/ أيار الماضي.

ورغم أن القرار لاقى اعتراضات من قبل بعض الجماعات المحافظة داخل المملكة، وانقسم الأفراد في المجتمع السعودي ما بين معارضين ومابين مؤيدين فالبعض يراها انطلاقة رائعة وذات جوانب ايجابيه كثيره سواء للأفراد انفسهم او لتحقيق أغراض واهداف رؤية 2030، والبعض الآخر يعارض هذه الفكرة ويرى بأنها تتنافى مع المجتمع وعاداته وقيمه وتقاليده المجتمعية، بحسب موقع "سينما السعودية".