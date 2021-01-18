عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تخضع لقواعد كورونا بميزة جديدة في آيفون 2021

الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365

تسعى أبل للتغلب على قواعد كورونا الخاصة بالكمامات عبر ميزة استثنائية في هواتف آيفون 2021.



وكشفت تقارير أمريكية أن شركة "أبل" تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف "آيفون" الجديد للعام الجاري 2021، للهروب من تلك الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفكر أبل في إضافة "قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئية" في "آيفون" المقبل، وفق بلومبرج.

وأضافت أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية "بصمة الوجه"، كانت أطلقتها "أبل" لأول مرة في هاتف "آيفون إكس".

ولا تزال أبل تختبر تقنية "قارئ البصمات من داخل الشاشة لكي تدرجها في العام الحالي.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها أيضا عن صدمة، وهي أن شركة أبل ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول الماضي، بدعوى حماية البيئة.

وكانت أبل بدأت في العمل على تطوير هاتف قابل للطي، وبدأت في تصميم نماذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف بذلك التصميم، مثل "سامسونج" التي قدمت هاتف "جلاكسي فولد"، و"موتورولا".