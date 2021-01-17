الصحة السعودية: 259,530 جرعة لقاح كورونا أعطيت السعودية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 364929 حالة مؤكدة، بزيادة 176 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 356687 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6323 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 1919 حالة، منها 319 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 62 إصابة، تلتها مكة المكرمة 34 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 32 إصابة.

وبين المتحدث بوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد عبدالعالي: استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن، ووصلنا إلى 295,530 جرعة معطاة. وبين أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن وأنه ما زالت الدراسة جارية حول آثار اللقاح للمرأة الحامل ومن هم دون الـ 18 وأوصى المتحدث بأن من لديه حساسية شديدة عليه عدم أخذ لقاح كورونا وختم حديثه بأن الالتزام بالإجراءات مع اللقاح هو سلام العودة الطبيعية.

مواضيع قد تهمك :