تفقد دبلة الزواج بالبحر.. فيجدها غواص بعد 30 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد دبلة الزواج بالبحر.. فيجدها غواص بعد 30 عاما

الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365

أعاد غواص دبلة الزواج إلى امرأة إيطالية، فقدتها قبل 30 عاماً على شاطئ البحر.



إنها قصة ذات نهاية سعيدة، كان بطلاها إنيانزيا أرو وماسيمو بينى في عام 1991، حين كانا شابين متزوجين حديثاً من مقاطعة كالياري بجزيرة سردينيا في عطلة على الشاطئ.

وهي المناسبة التي انتهت بحادث أحزنهما كثيراً، حيث فقدت الزوجة الشابة آنذاك دبلة زواجها في ماء البحر أثناء تواجدها على البحر في شاطئ جوفينتيدو.

ولكن لحسن حظهما، أعيدت دبلة الزواج لصاحبتها بعد 30 عاماً من الواقعة، بعد عثور لوكا لوبينا عليها، أثناء الصيد بالرمح في تلك المنطقة، فوجد الدبلة بشكل مفاجئ وغريب.

واعتقاداً منه أن شخصاً ما ربما لا يزال يبحث عن الدبلة وبالطبع تمثل له أو لها قيمة عاطفية كبيرة، قرر الغواص تسليمها إلى قوات شرطة منطقة بالو، وفقاً لموقع "notizie" الإيطالي.

ولم يتمكن ضباط الشرطة من الوصول لصاحبة الدبلة على الفور، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي نجحوا في العثور على صاحبتها إنيانزيا أرو، التي لم تصدق عينيها عند استلامها.