وزير الخارجية الأردني: نتفق مع السعودية في رفض التدخلات في الشؤون العربية وإنهاء التوترات بالمنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة الرياض، إن "الأردن متفق مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، والعلاقة بين البلدين تاريخية واستراتيجية". وفقا لصحفية "المملكة" الأردنية.

​وتابع: "نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا".

وثمن الصفدي، دعم السعودية المستمر لبلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف الصفدي، إن "موقف الأردن والسعودية يؤكد على حل الدولتين لتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأضاف الصفدي: "نريد سلاما عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية... السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".

ورأى أن "السلام خيار استراتيجي عربي"، كما أعرب عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

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وعبر الصفدي، عن رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها. وأدانالهجمات الحوثية المتكررة على السعودية، وشدد على أن "أمن السعودية والأردن مترابط".

وقال: إن "الأردن والسعودية متفقان أيضا على إنهاء التوتر في المنطقة، ومن أجل إنهاء التوتر في المنطقة خصوصا فيما يتعلق مع إيران يجب أن نعالج جميع أسباب التوتر بما في ذلك التدخلات بالشؤون العربية".

كما هنا الصفدي، السعودية "على الإنجاز الكبير في "قمة العلا" وما حققته بالمصالحة، وبأنها ستسهم بشكل فاعل أيضا في تحقيق درجة أكبر من التنسيق والعمل العربي المشترك الذي يخدمنا جميعا".