الرئيس اليمني يصدر مرسومين بتعيين هيئة رئاسة مجلس الشورى والمدعي العام

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، أن الرئيس هادي عيّن مستشاره رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لمجلس الشورى، وكلا من عبدالله محمد أبو الغيث، ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين لرئيس مجلس الشورى.

وعيّن الرئيس اليمني، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية.

يشار إلى أن مجلس الشورى اليمني هو المخول بممارسة السلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، ويعين رئيس الجمهورية هيئة رئاسة المجلس والأعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية للاستفادة من خبراتها.