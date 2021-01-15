الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل

دبي - محمود عبدالرازق - وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/7/2021 القادم.
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وجاء إعلان المرسوم بعد اجتماع الرئيس الفلسطيني برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.
ووجه الرئيس عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية، والبدء بحوار وطني "يركز على آليات هذه العملية"، بحسب الوكالة.