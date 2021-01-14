تداول فيديو للجبير ردا على دعوة هيلاري كلينتون بشأن جمال خاشقجي

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت كلينتون، التي عملت وزيرة للخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تدعو متابعيها (30.3 مليون شخص) إلى مشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد "The Dissident" (المعارض أو المنشق)، الذي يتناول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

كتبت هيلاري كلينتون: "إذا لم تشاهدوا The Dissident بعد، أتمنى أن تفعلوا. هذا الوثائقي القوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيادي الحكومة السعودية متاح للمشاهدة الآن". ووضعت هيلاري رابط لمشاهدة الفيلم على "Apple TV".

​وحظت تغريدة هيلاري على تفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لها، واستشهد بعض المغردين بتصريحات سابقة لعادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية التي صرح بها في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وقال الجبير في المقطع المتداول حول تداعيات مقتل خاشقجي وإضرارها بصورة المملكة العربية السعودية: "بلا شك، بالتأكيد، كان خطأ فظيعا، ونحن ندفع ثمنه ونستمر في دفع ثمنه، ولكن الأخطاء للأسف تحصل، في الولايات المتحدة الأمريكية كان لديهم أبوغريب في العراق، هل علم قائد القوات المسلحة بذلك؟ لا، هل علم وزير الدفاع بذلك؟ لا، هل علم الرئيس بذلك؟ لا.."

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وأضاف الجبير: "فيما يتعلق بالاستخبارات الأمريكية فإنهم لم يتوصلوا أبدا إلى هذه النتيجة كان ذلك تكهنات من قبل الإعلام، المسؤولون الأمريكيون لم يتوصلوا أبدا إلى هذه النتيجة بأن ما حدث هذا كان خطأ، هل علم جورج بوش عن أبوغريب؟ لا، ما الذي فعلته أمريكا قاموا بالتحقيق وحاكموا المرتكبين وعاقبوا بعضهم..."

وفيلم "The Dissident" من إخراج المخرج الأمريكي براين فوغيل الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم Icarus عام 2018، ويتضمن الفيلم مقابلات مع أشخاص مقربين من خاشقجي ولقطات من كاميرات المراقبة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت النيابة العامة السعودية إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة وقتها.

​وبيّن المتحدث أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات، لواحد منهم و7 سنوات لاثنين منهم".

وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".