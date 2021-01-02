شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت -بمشيئة الله-.

وتوقّع المركز سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف ورفحاء.