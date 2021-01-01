شكرا لقرائتكم خبر عن هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، مدى مأمونية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن يعانون من الأمراض القلبية والأوعية الدموية.

وأكدت في أنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن اللقاحات التي تم تصريحها حتى الآن آمنة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، مشيرة إلى أنهم من بين الفئات التي أعطيت لها الأولوية لأخذ اللقاح.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد شرعت منتصف الشهر الماضي في خطة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض.