شكرا لقرائتكم خبر عن “الجوازات” توضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط وآلية نقل الكفالة للعمالة المنزلية عبر منصة “أبشر”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستخدمين، حول استخراج إقامة لعاملة منزلية، لأكثر من سنتين، وهل تستطيع نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل؟ .

لترد المديرية: “التعليمات تشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

وأوضحت عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن آلية نقل خدمات العمالة المنزلية تكون على النحو التالي:

1 – عرض نقل الخدمة من قبل صاحب العمل.

2 – تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.

3 – وصول الطلب للمكفولين.

4 – عند موافقة المكفول على الطلب، سيتم رسالة لصاحب العمل الجديد.

5 – الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.