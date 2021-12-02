شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: انطلاق الندوة الثامنة حول السلم والأمن فى أفريقيا بمدينة وهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، تحت عنوان: "مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الأفريقية"، اليوم الخميس، بمدينة وهران وتستمر على مدار 3 أيام.

وشهدت هذه الندوة مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكذلك الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يسلط هذا الملتقى الضوء على ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبقية أعضاء الاتحاد الأفريقي من أجل إعلاء وإسماع صوت أفريقيا داخل قبة مجلس الأمن، والدفاع الفعال عن المواقف الأفريقية بشأن قضايا السلم والأمن، وكذلك وضع حد للتهميش الذي تتعرض له أفريقيا على مستوى هيئات صنع القرار الدولي.