شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين، موضحا أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي اليوم الخميس، مع وفد ضمَّ نواباً مستقلين، استعرض خلاله الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وأشار صالح وفقا للوكالة الوطنية العراقية، إلى ضرورة الشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية، كونه جاء بعد انتخابات مبكرة، استجابةً لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلد، وذلك يستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين.