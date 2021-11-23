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قلق أردني من نسب إصابات فيروس كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وتابعت القطب، إن هناك زيادة في عدد الإصابات، وكذلك أرقام حالات دخول المستشفيات، والحالات النشطة بالفيروس.

© Sputnik . Mohammad Damour

وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، قالت رائدة إن "زيادة عدد الإصابات يؤدي إلى فرزها، منها المعزول في المنزل، أو من يحتاج إلى تنفس اصطناعي".

وكان عدد الحالات في الأردن 10 آلاف حالة في الأسبوع، وارتفع إلى 20 ألفا، ثم وصل إلى 46 ألف حالة حاليا.

وأكدت القطب "عندما تتزايد حالات الإصابة نتوقع أن يرافقها أمور أخرى وهناك حالة من القلق لأن الزيادة كانت مضطردة".

وأشارت القطب إلى أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في أمر إصابات ، وأن الحكومة قد تعمل على إصدار أمر دفاع جديد.

وتابعت أن مسألة عودة نسبة العمل في المؤسسات إلى 50% لم يتم طرحها.

ورأت القطب أن نسب التطعيم بلقاح كورونا مختلفة في المحافظات، وأن هناك 40 % غير مطعمين.

أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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