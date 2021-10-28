شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لم نرصد مشكلات فى الانتخابات العراقية.. وهناك انفتاح هادئ على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية لم ترصد أى مشكلات فى الانتخابات.

واضاف، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، ان العملية الانتخابية تمت وفقا للقانون العراقي مشددا على أنه حرص على قراءة التقرير الذى أصدرته البعثة، وقامت بارساله للعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وعن الموقف من سوريا، قال أبو الغيط ،إن هناك خطوات هادئة للانفتاح على سوريا من قبل العديد من الدول العربية، إلا أنه لم يلمس موقف رسمي لخطوات إجرائية حول عودة سوريا للجامعة العربية.