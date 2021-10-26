أرامكو توقع 5 مذكرات تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر والمواد اللامعدنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشركة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة وشركة إنتركونتيننتال إنرجي لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / BANDER ALGALOUD

وذكرت الشركة أنها وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع شركة بي.إف.جي بهدف توطين قطاع تصنيع المواد الخاصة بالبناء اللامعدنية المتقدمة.

وأوضحت أنها وقعت أيضا مذكرة تفاهم أخرى مع شركة إيه.بي.بي، بهدف بحث مدى إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس.

بالإضافة إلى المذكرات السابقة، وقعت شركة أرامكو مذكرتي تفاهم مع شركة ساوث بول كاربون أسيت مانجيمنت ليمتد و مؤسسة يوسف عبدالرحمن الضبيان الزراعية.

وتهدف المذكرتان إلى تقييم جدوى إقامة شركة خدمات خضراء وطنية في المملكة بهدف ابتكار وتطوير حلول طبيعية مثل زراعة أعداد كبيرة من الأشجار للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويتوقع أن يتم الإعلان في المستقبل عن معلومات إضافية تتعلق ببرنامج الغاز غير التقليدي في الجافورة.