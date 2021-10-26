شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم المياه والكهرباء»: يجب اتباع هذا الإجراء حال تغيير نشاط المنشأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الثلاثاء، بضرورة اتباع إجراء مهم في حال تغيير نشاط المنشأة والمتعلق باستهلاك الكهرباء. وقال الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تأكد من إشعار مقدم الخدمة الكهربائية لتحديث فئة الاستهلاك الخاصة بها”.

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