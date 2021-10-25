استشاري يروي قصة طفلة توفيت بسبب «عشبة» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري أعصاب الأطفال الدكتور محمد آل مهمل من خطورة استخدام الأعشاب الطبية بالنسبة للأطفال.
وقال آل مهمل لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن الوصفات العشبية بعضها شديد الخطورة على الأطفال، والبعض يدخل العناية المركزة بسبب هذه الأعشاب، ومنهم طفلة ظلت أسبوع في العناية المركزة ثم توفيت بعد أسبوع.
وتابع أنه عند سؤال ذويها أكثر من مرة قالوا إنها تناولت عشبة، تسببت في فشل جميع أعضاء جسدها ووفاتها بعد أسبوع من تنويمها في العناية المركزة.
وأضاف أن بعض أنواع العشبات قد يستخدمها الكبار، ولكن تستخدم بنسب معينة، وتحت إشراف مختصين، ولكن للأسف إذا أعطيت للطفل يكون ضررها خطير جدا.
في سياق متصل، حذر آل مهمل من استخدام الكي في علاج الأطفال، حيث أنه لم تثبت أي نتيجة لـ “كي الأطفال”، موضحا أنه سبب للتبول اللاإرادي وناقل للعدوى.
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