شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. تعرف على طريقة إصدار تصريح للعمرة من خلال «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إطار حرص صحيفة “الخليج 365” على تقديم الخدمات التي يحتاجها الجميع في المملكة سواء مواطنين أو مقيمين، نقدم لكم في هذه السطور إحدى الخدمات المتعلقة بطريقة إصدار تصريح عمرة من خدمات الحج والعمرة، كالتالي:

1 – توجه إلى الخدمات، واضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

2 – حدد نوع التصريح.

3 – حدد اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4 – حدد التاريخ والوقت.

5 – حدد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم اضغط موافقة على الإقرار.

6 – بإمكانك الآن استعراض التصريح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا” وحجز موعد جديد لأداء العمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا، بل بإمكان المستفيد من (اعتمرنا) أو (توكلنا) حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال”.