شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من «التحرش»: 3 حالات تستوجب عقوبة السجن و300 ألف ريال غرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت ‏‎النيابة العامة، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس “جسده أو عرضه أو تخدش حياءه”، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عقوبات جريمة المتحرش المقترنة بظروف مشددة تشمل حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرمة طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش.

وتابعت النيابة العامة أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

وبينت النيابة أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة.

كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وأيضا يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.