مفوضية الانتخابات الليبية تكشف موعد فتح باب الترشح للرئاسة والبرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "إن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية سيكون حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية".

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وأضاف: "حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية".

وتابع السايح: "لن نحيد عن التزامنا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".

وكان مصدر في المفوضية اعتبر قبل أيام أن الموعد المناسب لفتح باب الترشح هو الأول من نوفمبر، بما يمكنها من اتخاذ المراحل المرتبطة بالانتخابات بأريحية تامة وصولا لتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول".

وأوضح المصدر أن "تأخير فتح باب الترشح عن الأول من نوفمبر، يعني احتمالية ترحيل موعد إجراء الانتخابات بأيام قليلة حسب المدة التي يعلن فيها باب الترشح بعد الأول من نوفمبر، وأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في يناير/ تشرين الثاني 2022، حال عدم وجود عوائق أخرى".