شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم «نظام البيئة» في الحفاظ على جودة الهواء والغطاء النباتي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على أهمية الحرص على جودة الهواء، وكذلك الأخذ بالاعتبارات البيئية أثناء استخدام الغطاء النباتي.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المادة التاسعة من “نظام البيئة ” تنص أنه على كل من يمارس أي نشاط في مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء أن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتخلص التدريجي من تلك المواد .

وتابع المركز الوطني للوثائق أن المادة السابعة عشرة تنص على أن المرخص له عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي الأخذ بالاعتبارات البيئة.