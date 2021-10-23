لبنان... مكتب الحريري يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية في باريس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمكتب نشره على حسابه في موقع "تويتر" على خلفية تداول بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بصحة الحريري وخضوعه لعملية جراحية.

وقال مكتب الحريري إن الخبر المتداول يعود لعام 2019، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لأي إجراء طبي".

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره و"الاستناد إلى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق بأخبار الرئيس سعد الحريري".

وفي مارس/آذار 2019، خضع الحريري وكان وقتها رئيسا للوزراء لقسطرة قلبية وإجراء عملية إدخال دعامات في المستشفى الأمريكي في باريس.

وأعلن الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أقل من أسبوعين على اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومحاسبة الطبقة السياسية التي اتهمها المحتجون بالفساد.

وفي 22 أكتوبر 2020، تم تكليف الحريري مجددا بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/آب 2020 على إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه أعلن في 15 يوليو/ تموز 2021 اعتذاره عن المهمة بعد 8 أشهر من تكليفه، بسبب الخلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون.