شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن مقتل القيادى بتنظيم القاعدة عبد الحميد مطر فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل القيادى بتنظيم القاعدة عبد الحميد مطر فى ضربة جوية أمريكية فى إدلب بسوريا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أفادت القيادة الأمريكية الوسطى، بأنها تحتفظ بالحق فى الرد على الهجوم الذى استهدف قاعدة التنف فى سوريا "فى الزمان والمكان المناسبين".

وأوضحت القيادة فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، أن الهجوم على القاعدة، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجرى تحقيقا فى الواقعة حاليا.

وكانت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولى أكدت أن 5 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف، لافتة إلى أن "الهجوم نفذ من داخل الأراضى السورية وليس الأراضى العراقية".

و تعرضت القاعدة الأمريكية فى منطقة التنف فى سوريا لقصف من طيران مسير حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقالت وكالة "سانا" إن "انفجارات تدوى فى قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكى بعد استهدافها بطيران مسير" وأضافت أن "مسؤولا عسكريا فى القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد تعرضها لقصف صاروخي".

بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي.