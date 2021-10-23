شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض جواز سفر كورونا على مواطنيها والزائرين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التونسية، أن السلطات قررت فرض جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الذين يزورون تونس،حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وطبقاَ للمرسوم، سيكون أيضاَ على كل المسؤولين والموظفين، إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة، وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف المرسوم أن التصريح مطلوب أيضاً لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، والمناطق العامة.

يذكرأن، كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الجمعة، وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضى فى كل المناطق فى أقرب وقت لتمكين الشباب خصوصا وكافة فئات الشعب التونسى عموما من المشاركة فى حوار وطنى حقيقى عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم فى كافة المجالات.

وأكد الرئيس التونسى على ضرورة إشراك كل التونسيين فى الداخل والخارج فى هذا الحوار الوطنى والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم، وذلك خلال استقباله نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال فى قصر قرطاج.

وشدد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها فى إطار القانون.