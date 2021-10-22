هل يواجه طلاب الجامعات المصرية غرامات مالية بسبب عدم تطعيمهم ضد كورونا؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة التعليم والبحث العلمي المصرية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الموضوع.

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وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في حال عدم الحصول على لقاح فيروس كورونا هو منع دخول الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تفيد بالحصول على التطعيم.

وتابعت أنه من الممكن على الطالب غير الحاصل على التطعيم ضد كورونا أن يجري تحليل "PCR" بصورة أسبوعية.

وناشدت وزارة التعليم والبحث العلمي كل الطلاب غير المطعمين ضد كورونا بسرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة لهم.

ولفتت في بيانها إلى أنه تم إمداد ما يقرب من 1.2 مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد داخل الجامعات حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي شملت الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتابعت أنه تم توفير تلك الكمية من الجرعات داخل 302 مركز تطعيم في 60 جامعة مصرية.

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