تطوير "أدمغة اصطناعية" يبشر بعلاجات جديدة للأمراض العصبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تمكن علماء من تطوير ”أدمغة صغيرة“ في المختبر، من خلايا مرضى الخرف ومرضى الخلايا العصبية الحركية، مما يفتح الباب أمام علاجات جديدة للحالات التنكسية العصبية.



وأتاحت القدرة على تطوير نماذج صغيرة تشبه الدماغ، للباحثين من جامعة كامبريدج، بفهم ما يحدث في المراحل الأولى من شكل من أشكال مرض العصبون الحركي المعروف باسم التصلب الجانبي الضموري.

وغالبًا ما تتداخل هذه الحالة مع الخرف وتميل إلى الحدوث عند البالغين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 45 عامًا، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.