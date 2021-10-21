شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: 3 إجراءات حال فقدان لوحة المركبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الخطوات والإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحة المركبة.
جاء ذلك في رد على مغرد استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة بعد أن فقد لوحة سيارته الخلفية، وكيف يستخرج بدل فاقد؟
وردت الإدارة العامة للمرور بقولها إنه في حال فقدان لوحة المركبة يمكن اتباع الخطوات التالية:
– الإبلاغ لدى السجلات الجنائية.
– سداد الرسوم ومراجعة المرور.
– التقدم بالطلب.
وعليكم السلام، الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك— المرور السعودي (@eMoroor) October 20, 2021
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