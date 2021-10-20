شركة فيفو تطلق هاتفها الذكي S10e الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي S10e الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي S10e الجديد ينبض بداخله المعالج MediaTek Dimensity 900، الذي يشتمل على نواتي ARM Cortex-A78 بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، مع ست أنوية Cortex-A55 بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز.

ويبلغ وزن الهاتف الذكي 179 جراما، بينما يبلغ سمكه 7.5 ملم، ويمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.44 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2400 بكسل.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة لاحتساب معلومات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل OriginOS، الذي يعتمد على Android 11، ويشتمل على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.

فيما كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات التي سينطلق بها هاتف iQOO Z5x التحفة الجديدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقه بعد أيام قليلة، خلفا لهواتف iQOO Z5 وiQOO Z5 Pro .

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iQOO Z5x بشاشة فائقة الجودة من نوع LCD قياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ميزة مقاومة المياه والغبار.

وسيقدم هاتف فيفو القادم iQOO Z5x كاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف iQOO Z5x بمعالج من نوع Dimensity 900 SoC من شركة ميديا تيك الصينية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحتوى هاتف iQOO Z5x على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي الهاتف على مقبس لسماعة الرأس.