شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى اللقاح ولم تتغير الحالة ويريد السفر.. «توكلنا» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رد تطبيق”توكلنا- خدمة المستفيدين”، على سؤال أحد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح لكن لم تتغير الحالة على التطبيق، بينما يريد السفر واقترب موعد رحلته.
وقال السائل عبر “تويتر” :” تم اعتماد اللقاح ولم تتغير الحالة على توكلنا حتى الآن، فضلاً دعمكم العاجل وذلك لقرب موعد الرحلة وشكراً”.
ورد التطبيق بالقول:” مرحبا بك عزيزي .. بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلاً التواصل مع وزارة الصحة لكي يتم ارسال بيانات التحصين الى توكلنا”.
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