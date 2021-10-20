شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى اللقاح ولم تتغير الحالة ويريد السفر.. «توكلنا» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد تطبيق”توكلنا- خدمة المستفيدين”، على سؤال أحد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح لكن لم تتغير الحالة على التطبيق، بينما يريد السفر واقترب موعد رحلته.

وقال السائل عبر “تويتر” :” تم اعتماد اللقاح ولم تتغير الحالة على توكلنا حتى الآن، فضلاً دعمكم العاجل وذلك لقرب موعد الرحلة وشكراً”.

ورد التطبيق بالقول:” مرحبا بك عزيزي .. بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلاً التواصل مع وزارة الصحة لكي يتم ارسال بيانات التحصين الى توكلنا”.