شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مرتكبي واقعة «إضرام النار» في إطارات السيارات بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن تمكن فرق الرقابة البيئية من ضبط مضرمي حريق إطارات السيارات في أحد مرادم المنطقة الشرقية.

وأكد المركز أن المضبوطين المتسببين في تلويث البيئة تمت إحالتهم للجهات الأمنية ويخضعون للمساءلة والتغريم طبقا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيق العقوبات حسب النظام.