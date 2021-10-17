فيصل المقداد: حريصون على تسهيل عودة المهجرين السوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء على أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وشدد المقداد حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضاً وشعباً بعيداً عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.

وبين المقداد التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأثيرها على عودة المهجرين السوريين ولا سيما أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الدولة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية على تأمين المتطلبات الأساسية للراغبين بالعودة.

وأشار غراندي إلى ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية مستعرضاً النشاطات والمبادرات التي تقوم بها المفوضية في سبيل المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومعرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة.‏

وشدد غراندي على التزام المفوضية بالعمل وفق أهدافها الإنسانية فقط وحرصها على الابتعاد عن أي أجندات سياسية.

وحضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص، ورانيا الحاج علي مدير إدارة المنظمات بالنيابة.

وحضر من الجانب الأممي عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية، وأيمن غرايبة مدير المكتب الإقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.