اتفاق أردني سعودي لتأسيس شركة طيران برأسمال 20 مليون دولار

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستنظم الشركة رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية تحت اسم فلاي عقبة (Fly Aqaba).

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أردنيين، قولهم إن هذا المشروع الاستثماري الضخم جاء ثمرة تعاون مشترك بين الأردن والسعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ودعما للاقتصاد الأردني.

وأضاف المسؤولون أن الاستثمار السعودي في الأردن جاء لما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري مميز وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي.

ووفقا للمسؤولين، ستبدأ الشركة في تشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والاقليمية والدولية باستخدام طائرات حديثة وبعدد محدود في المرحلة الأولى من الاستثمار فور حصولها على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني.

كما أكدوا أن هذا الاستثمار يجعل منطقة العقبة بوابة سياحية واقتصادية، حيث ستسهم الاتفاقية بزيادة حجم السياحة الخارجية إليها من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية بأسعار منافسة.