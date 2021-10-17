وزارة الحج تكشف سبب عودة الصلاة في الحرم المكي دون مسافات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات أدلى بها هشام بن سعيد لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "الإخبارية" الرسمية في المملكة.

وقال المسؤول السعودي إن القرار جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المعنية.

​ولفت إلى أن مظاهر الحياة بدأت في العودة إلى الوضع الطبيعي وهو ما شوهد اليوم في الحرم المكي، خلال أداء صلاة الفجر دون مسافات آمنة، وإزالة ملصقات التباعد الجسدي.

وأوضح أن هناك لجانا مختصة من رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية لتنفيذ خطة عودة الصلاة والعمرة بكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

شهد فجر اليوم الأحد إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة فجر اليوم، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.