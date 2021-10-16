14 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها حالات وافدة بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.



وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه من بين هذه الحالات الوافدة، هناك أربع حالات سجلت في شنغهاي، وثلاث حالات في كل من خنان وهوبي، وحالتان في تشجيانغ، وحالة واحدة في كل من يوننان وشنشي، مضيفة أن خمسا من تلك الحالات الجديدة كانت حالات بدون أعراض.

وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها، أو حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.