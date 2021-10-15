مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين بانفجار يستهدف رتلا عسكريا تركيا في إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - أنطاكيا- سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك": "وقعت مساء اليوم الجمعة سلسلة انفجارات على أوتوستراد معرة مصرين استهدفت رتلا عسكريا تركيا أثناء دخوله محافظة إدلب".

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وأوضح المصدر أن انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين اثنين وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إعطاب 3 مركبات عسكرية تركية.

ولفت إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي فصيل "فيلق الشام" المدعوم من تركيا، والذين كانوا يرافقون الرتل المستهدف دون أن يحدد عددهم.

استهدفت منظمة "سرايا أبو بكر" الإرهابية المتطرفة، في وقت سابق، القوات العسكرية التركية في محافظة إدلب، مما أدى لمقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك.

وقتل، الشهر الجاري، عنصران من الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التركية في هجوم شنه الأكراد في منطقة عمليات "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل ما وصفه "الكفاح في سوريا" بطريقة مختلفة في الفترة المقبلة.

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