شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: مايكروسوفت تطلق «ويندوز 11».. وهذه أبرز التعديلات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن شركة مايكروسوفت أطلقت الإصدار الجديد من نظام التشغيل الجديد لأجهزة الديسك توب “ويندوز 11”.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هذا النظام يحتوي على تغييرات كبيرة خاصة في الواجهات والإعدادات، وتحاول مايكروسوفت به أن تواكب سباقها مع Apple”.
ونشر عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو شرح من خلاله أشهر التعديلات في الإصدار الجديد من تشغيل ويندوز 11.
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