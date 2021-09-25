شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليون دولار دعماً من المملكة لليمن منذ بداية أزمة الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصلت اليوم السبت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن.

وتحوي الدفعة 75 ألف طن متري من الديزل و40 ألف طن متري من المازوت بمجموع 115 طن متري من المشتقات؛ سداً للاحتياج الخاص بتشغيل محطات الكهرباء، إضافةً لما تم توريده منذ بدء المنحة وحتى وصول الدفعة الرابعة؛ ليصل الإجمالي لـ 417 ألف طن متري بقيمة إجمالية حتى اليوم 170 مليون دولار.

وتمثل هذه الدفعة جزءا من منحة المشتقات النفطية السعودية البالغة 422 مليون دولار؛ ساهمت المنحة خلال الربع الأول في إنتاج أكثر من 764 ألف ميقاوات/ س.