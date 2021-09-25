حمدوك: مستعدون لاستئناف أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال حمدوك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند تطرقه لأزمة سد النهضة: "نجدد موقفنا الرافض لأي إجراء أحادي وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل لتجنيب بلادنا الأضرار التي تهدد سبل العيش لنصف سكان السودان".

وأضاف: "نجدد الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة أو تحرك سلمي يوصل لاتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف"، وتابع: "عجزت الأطراف خلال جولات التفاوض السابقة عن الاتفاق بسبب التعنت رغم جهود الاتحاد الأفريقي".

وشدد حمدوك: "كابدنا بعض الأضرار خلال الملء الأول والثاني رغم الإجراءات الاحترازية المتعددة"، منوها بأن "وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مظلة التفاوض الحالية تحت الاتحاد الأفريقي".