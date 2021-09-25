سرب من النحل يهاجم سيارة في سوق العاصمة الأسترالية سيدني.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - كان الرجل الأسترالي رضوان خان يتسوق، وعاد عند انتهائه بعد 10 دقائق وتفاجأ برؤية حشد من الناس يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لسيارته.

عندما اقترب من سيارته، أدرك أن سربًا ضخمًا من النحل تمكن من غزو داخل سيارته واستقر على إطار الباب بجوار مقعد السائق لأن كان قد نسي الشباك مفتوحا، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror".

​وعلق الرجل على الحادثة: "ربما أحبوا سيارتي، اقترب إلي رجل عجوز وعرض علي المساعدة في إخراج النحل من السيارة، فوافقت على الفور، كان بمثابة المنقذ بالنسبة لي".

ولم تتم معرفة السبب الحقيقي وراء اختيار النحل لسيارة خان كمكان تجمع لها، لكن أحد المغردين كتب مازحا، بأنه لا شك أن خان يهرب نوعا معينا محظورا من العسل وقامت دورية النحل بضبط المهربات".