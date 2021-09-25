شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تصدر تراخيص طرح الصقور للعام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، تراخيص طرح الصقور للعام الجاري، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.
وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”: “إنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي”.
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