شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تصدر تراخيص طرح الصقور للعام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، تراخيص طرح الصقور للعام الجاري، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.

وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”: “إنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي”.