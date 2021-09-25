وزيرة الصحة المصرية تكشف عن أنها ستشعر بالقلق حول الوضع الوبائي لكورونا في حالة واحدة فقط

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت زايد في تصريحات متلفزة، إلى أنها ستشعر بالقلق في حالة واحدة فقط، وهي تناقص السرعة والمعدل الخاص بحصول المصريين على لقاحات فيروس كورونا.

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ولفتت إلى أنه لن تكون قلقة من وضع كورونا الوبائي في مصر، إذا حصل المواطنون على اللقاحات.

ونوهت إلى أنه خلال هذا الأسبوع، وصلت إلى المواطنين نحو 5 ملايين جرعة من اللقاحات، مشيرة إلى أنه "لو استمرت وتيرة الإقبال على هذا النحو سأكون مطمئنة، وإذا انخفضت سأكون قلقة".

وأردتف بقولها "عدد المسجلين على موقع الحصول على اللقاح بلغ 16 مليون مواطن حصل منهم 11 مليونًا على جرعة أولى، مقابل 5 ملايين حصلوا على جرعتين".

واستمرت بقولها "عدد الجرعات التي تم إعطاؤها تخطت الـ16 مليون جرعة على مدار الفترات الماضية"، لافتا إلى أنها ستوفر الجرعات بشكل كافٍ أمام المواطنين الذين حثّتهم على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.